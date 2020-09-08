"Растоптал репутацию Михаила Ефремова": общественники предлагают проверить работу адвоката Эльмана Пашаева

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев. Фото: Иван МАКЕЕВ

Дело заслуженного артиста России Михаила Ефремова, который убил в аварии человека, получит детальный разбор. Правоохранительные органы плотно заинтересовались деятельностью адвоката Эльмана Пашаев, который представлял убийцу в суде.

– Нельзя не дать уголовно-правовую оценку тем действиям адвоката и лжесвидетелей, которых он предоставил. Во-первых, они растоптали репутацию Михаила Ефремова, во-вторых, попытались превратить в цирковое выступление судебное заседание, попрать все основы законодательства и правосудия. И, соответственно, надо сказать отдельное спасибо следователям, которые не поддались на эти провокации, - заявил член общественного совета при ГУ МВД России по г. Москве, вице-президент Национального автомобильного союза Антон Владимирович Шапарин.

Поставил под сомнение профессиональные качества адвоката Пашаева и член Общественного совета при ГУ МВД России по г. Москве, генеральный директор ООО «Профессионал», лидер Общественного движения «Гражданин» Юрий Александрович Шаркович: «Вообще – это не конец! Я считаю, необходимо дать уголовно-правовую оценку по признакам фальсификации доказательств и лжесвидетельствования, представленными Эльманом Пашаевым и свидетелями в рамках уголовного процесса. Также вызывает огромный вопрос история со старыми фактами мошенничества, связанная с адвокатом. Я считаю, что впереди у следователей еще очень много работы!»

Напомним, по версии следствия, вечером 8 июня Ефремов сел за руль автомобиля в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. В результате его действий произошло столкновение с автомобилем в районе дома № 3 по Смоленской площади, которым управлял житель Рязанской области Сергей Захаров. Он умер после госпитализации. Михаил Ефремов был приговорен судом к 8 годам колонии общего режима и 800 тысячам рублей штрафа.

В МВД России отметили, что полицейские и следователи не стали ввязываться в грязную полемику, которая была развязана адвокатом Эльманом Пашаевым, а выполняли свой долг в соответствии с действующим законодательством. Без оглядки на известную фамилию и заявления, которые звучали от имени «театральной богемы».

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