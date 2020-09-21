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Коронавирус Covid-19

Разработчик препарата от коронавируса объяснил его высокую стоимость

Упаковка «Арепливира» будет стоить 12 320 рублей
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Разработчик препарата от коронавируса объяснил его высокую стоимость

Разработчик препарата от коронавируса объяснил его высокую стоимость

Фото: Мария ЛЕНЦ

С понедельника, 21 сентября, в российских аптеках появится препаратот коронавирусной инфекции «Арепливир», стоимость которого составит 12 320 рублей за упаковку в 40 таблеток, лекарство будет отпускаться исключительно по рецепту.

Председатель совета директоров разработавшей препарат фармкомпании «Промомед» Пётр Белый объяснил высокую стоимость «Арепливир», тем, что лекарство «спасает жизни».

«Он стоит столько, сколько он стоит. Я вам могу сказать точно, что «Арепливир» - это самый дешёвый в мире препарат, который спасает жизни», - отметил он в эфире Первого канала.

По его словам, государство не потратило деньги на разработку и исследования «Арепливир». При этом ни одному пациенту, принимающему данное лекарство, не потребовалось подключение к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Напомним, что ранее в эфире Радио «Комсомольская правда» эксперт фармрынка Николай Беспалов заявил, что цена вряд ли могла бы быть меньше, поскольку «речь идет не об аскорбиновой кислоте».

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