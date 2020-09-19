Эксперты объяснили цену на российское лекарство от коронавируса Фото: Мария ЛЕНЦ

Специалисты-фармокологи назвали высокую стоимость российского лекарства от коронавирусной инфекции «Арепливир», которое будет продаваться в аптеках по цене более 12 тысяч рублей, вполне обоснованной. Комментируя этот вопрос в эфире Радио «Комсомольская правда» эксперт фармрынка Николай Беспалов отметил, что она вряд ли могла бы быть меньше.

«Если исходить из ситуации, спрос на препарат во всем мире очень высок. И он вряд ли может стоить слишком дёшево, учитывая международную обстановку и ситуацию в эпидемиологическом отношении», - заявил он

Беспалов отметил, что речь идет не об аскорбиновой кислоте, и пациент «по собственному наитию» не должен иметь возможность приобретать и использовать препарат от коронавирусной инфекции.

Гендиректор фармкомпании «Промомед» Андрей Младенцев обратил внимание на то, что эта стоимость «тем или иным образом» связана с ценой поставки в лечебное учреждение, и сформировалась «фактически»

Вирусолог Анатолий Альтштейн подчеркнул, что в данном случае важен вопрос эффективно ли лекарство или нет, лечит ли оно или нет. «Если лечит, можно найти технологические пути, чтобы сделать его более дешевым», добавил он.

Как писал сайт kp.ru, на следующей неделе в российских аптеках должны появиться первые зарегистрированные для розничной продажи лекарства от коронавируса. В пятницу, 18 сентября, была объявлена цена на Арепливир – 12 320 рублей.