Герман Греф ожидает дальнейшего снижения ставок по ипотеке

Герман Греф ожидает дальнейшее снижение ставок по ипотеке Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Если ЦБ примет решение снизить ключевую ставку, то, возможно, произойдет дальнейшее снижение ставок по ипотеке в России, сказал глава Сбербанка Герман Греф.

"Разрыв ставок не столь драматичен уже, и если дальше будут снижаться ставки Центрального банка, и ставки на ипотеку будут тоже немного снижаться", - сказал Греф в интервью телеканалу "Россия-24".

Он заявил, что программа льготной ипотеки под 6,5% годовых скоро завершится, так как она не может продолжаться бесконечно.

Ранее, в начале 2020 года, глава Сбербанка заявлял, что введение показателя предельной долговой нагрузки для ипотечных заемщиков нецелесообразно. Он ранее отмечал, что ставка 7-8% процентов может сохраняться продолжительное время.

После решения Центробанка о снижении ключевой ставки до 6,5% многие экономические специалисты стали прогнозировать тенденцию к снижению ставок.