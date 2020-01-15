15 Янв. 2020 2020-01-15T15:40:21+03:00

Греф сообщил о возможном снижении ставок по ипотеке в России Фото: Алексей БУЛАТОВ

По словам главы Сбербанка, ставка будет падать вслед за инфляцией

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В этом году ставки по ипотеке в России могут снизиться вслед за падением инфляции. Такое заявление сделал глава Сбербанка Герман Греф.

- У нас всё хорошо с ипотекой. Инфляция будет падать, ставки будут падать, с ипотекой всё будет хорошо, - отметил он.

Греф также назвал нецелесообразным введение показателя предельной долговой нагрузки для ипотечных заемщиков.

Напомним, как уже ранее сообщал сайт kp.ru, после решения Центробанка о снижении ключевой ставки до 6,5%, многие экономические аналитики стали прогнозировать тенденцию к снижению ставок.

По словам главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, ставка по ипотеки в перспективе нескольких лет может составить 7-8%.м При этом она подчеркнула, что такое возможно только при условии падения инфляции в России до уровня 4%.

Отметим, в ходе ежегодного послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин призвал банки активнее реализовывать программы льготной ипотеки молодым семьям, он также и ранее заявлял о необходимости работать над снижением ставки.

ИСТОЧНИК KP.RU