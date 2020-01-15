Греф сообщил о возможном снижении ставок по ипотеке в России
В этом году ставки по ипотеке в России могут снизиться вслед за падением инфляции. Такое заявление сделал глава Сбербанка Герман Греф.
- У нас всё хорошо с ипотекой. Инфляция будет падать, ставки будут падать, с ипотекой всё будет хорошо, - отметил он.
Греф также назвал нецелесообразным введение показателя предельной долговой нагрузки для ипотечных заемщиков.
Напомним, как уже ранее сообщал сайт kp.ru, после решения Центробанка о снижении ключевой ставки до 6,5%, многие экономические аналитики стали прогнозировать тенденцию к снижению ставок.
По словам главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, ставка по ипотеки в перспективе нескольких лет может составить 7-8%.м При этом она подчеркнула, что такое возможно только при условии падения инфляции в России до уровня 4%.
Отметим, в ходе ежегодного послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин призвал банки активнее реализовывать программы льготной ипотеки молодым семьям, он также и ранее заявлял о необходимости работать над снижением ставки.
ИСТОЧНИК KP.RU