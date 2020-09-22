В Южном Ливане прогремел взрыв

Взрыв прогремел в Южном Ливане Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В контролируемом "Хезболлах" районе Южного Ливана прогремел взрыв, сообщил телеканал ОТВ. Причины взрыва пока неизвестны. Сообщается, что в небо из Айн-Каны поднимаются черные клубы дыма.

По предварительным данным, взрыв произошел на автозаправке. Есть пострадавшие. Местные журналисты сообщают в соцсетях, что район взрыва оцеплен армией.

Напомним, 4 августа в Бейруте прогремел мощный взрыв, причиной которого стала сдетонировшая на хранилище в порту аммиачная селитра. 2 750 тонн вещества были конфискованы местной таможней в 2015 году.

Тогда при взрыве погибли более 170 человек, а ранены были шесть тысяч. Все больницы в ближайших к Бейруту регионах были переполнены. Взрыв разрушил дома и машины на многие километры вокруг. Пострадало также здание международного аэропорта.

Сайт KP.ru публиковал видео последствий трагедии в столице Ливана.