Вирусолог оценил вероятность введения в России повторного карантина Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С началом осени во многие страны пришла новая волна коронавируса. Израиль уже ввел повторный карантин, Великобритания также возвращает ограничения по COVID-19.

Всплеск заболеваемости не обошел стороной и Россию. Заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии, иммунологии Сеченовского университета Виталий Зверев предположил, будут ли в России вводить повторный карантин.

- Мы все-таки справились с началом этой эпидемии. А сейчас, когда мы организовали определенное количество коек, когда мы научились лечить, стали понимать, кому из пациентов какие лекарства требуются, кого нужно госпитализировать, кто может оставаться дома, есть лекарства, есть врачи, в принципе такие меры уже не нужны, - рассказал Зверев в эфире радио "Комсомольская правда".

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова также заявила о том, что серьезных ограничительных мер в России вводить не планируется.