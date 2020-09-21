Нужны ли новые ограничения из-за коронавируса, рассказала Попова

Анна Попова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Новых ограничений из-за коронавирусной инфекции в России в ближайшее время не планируется. Такое заявление сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова, отметив, что эпидситуация в стране стабильна

Попова отметила, что Роспотребнадзор «неоднократно» говорил о «значимых цифрах» во второй декаде сентября. По ее словам, каждый зарегистрированный сегодня случай эпидемиологически понятен, «ничего неизвестного в сегодняшней ситуации нет». «В связи с этим каких-то новых ограничительных мероприятий вводить не следует и не требуется», - заявила глава ведомства.

Напомним, в России третий день подряд ежесуточный прирост инфицированных коронавирусом превысил 6 тысяч. За минувшие сутки в стране выявили 6 196 новых случаев заразившихся, и по состоянию на понедельник, 21 сентября, общее число инфицированных возросло до 1 109 595 человек.

Как писал сайт kp.ru, ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил об отсутствии в стране второй волны коронавирусной инфекции. По его словам, речь идет о прохождение первой в разных регионах страны.