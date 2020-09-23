Акции «Яндекса» подорожали из-за возможной покупки «Тинькофф банка»

Депозитарные расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк",в ходе торгов на московской бирже во вторник обновили исторический максимум, взлетев выше чем на 12 процентов.

Тем временем, акции "Яндекса" тоже подорожали. Их рост составил более чем на 8 процентов, что является максимумом с 8 сентября 2020 года на фоне сообщений о покупке "Яндексом" TCS, следует из данных торгов.

На момент закрытия допторгов депозитарные расписки TCS увеличились в цене на 10,79 процентов, до 2 165 рублей, а акции "Яндекса" - на 8,22 процента - до 4,9 тысячи рублей.