«Яндекс» договорился о покупке Тинькофф банка 5,48 млрд долларов Фото: Дарья ПУТЕЙКО

«Яндекс» договорился TCS Group Holding, головной компании Тинькофф банка и «Тинькофф страхования», о покупке кредитной организации.

Как говорится в сообщении TCS Group сумма сделки может составить 5,48 миллиарда долларов. «Яндекс» может оплатить сделку деньгами и своими акциями.

Таким образом, сделка может пройти по цене 27,64 доллара за одну акцию TCS Group, что означает премию в 8 процента к цене закрытия торгов 21 сентября.

Как говорится в заявлении «Яндекса», возможная сделка по приобретению до 100 процентов TCS Group потребует согласия акционеров интернет-компании.

Решение будет приниматься на общем годовом собрании акционеров в случае, если стороны достигнут предварительных договоренностей по сделке. Дата годового собрания акционеров «Яндекса» пока не утверждена.

После этих сообщений акции головной компании холдинга «Яндекса», нидерландской Yandex N.V., которая торгует на бирже NASDAQ, подорожали на 2,64 процента и продуются по 61,73 доллара.