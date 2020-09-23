«Летит и плавится»: Путин рассказал об «эффекте эскимо» у ракет Авангард

Президент России Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин рассказал об «эффекте эскимо» у гиперзвуковой межконтинентальной баллистической ракеты Авангард, которая способна выдерживать температуры более 2 тысяч градусов.

«Эффект эскимо: летит и плавится, потому что температура там выше, чем 2 тыс. градусов, чуть меньше, чем на Солнце, но держит нужное время этот материал, и сигналы управления проходят», - рассказал российский лидер в ходе встречи с представителями атомной отравил, и отметил, что в «плазме практически изделие летит»

Напомним, впервые об «Авангарде» глава государства рассказал в марте 2018 года рассказал в послании Федеральному собранию. Накануне американский эксперт назвал российскую ракету «Авангард» серьезным вызовом для США. Он отметил, что ракета «способна перемещаться со скоростью, в 27 раз превышающей скорость звука», а благодаря маневренности предсказать траекторию полета этой «почти невозможно».