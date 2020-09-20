Американский эксперт назвал российскую ракету «Авангард» серьезным вызовом для США

Российский гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард» Фото: Министерство обороны РФ

Российская гиперзвуковая межконтинентальная баллистическая ракета «Авангард» – серьезный вызов для США. Такое мнение в очередной статье для журнала The National Interest выразил публицист Питер Сучиу.

Американский военный эксперт отмечает, что перехватить такую ракету практически невозможно: она «способна перемещаться со скоростью, в 27 раз превышающей скорость звука», а благодаря маневренности «Авангарда» предсказать траекторию полета этой ракеты «почти невозможно». Публицист пишет, что эти особенности «обеспечивают неуязвимость ракеты для средств ПВО и баллистических ракет».

Эксперт также напомнил, что многие специалисты высоко оценили российские ракеты. Например, в Китае заявили, что «Авангарды» могут «опустошить» оборону США.

Напомним, как писал сайт kp.ru, впервые об «Авангарде» в марте 2018 года рассказал в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин.

Ранее Питер Сучиу посвятил одну из своих статей беспилотному танку «Армата». К слову, он считает, что рассматривать военную технику России следует в качестве оборонного потенциала, а не наступательного.

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