Российские Су-27 перехватили американские бомбардировщики над Черным морем Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В среду, 16 сентября, российский истребитель Су-27 поднялся на перехват самолета B-52H Военно-воздушных сил Соединённых Штатов, который приблизились к воздушным границам России над Черным морем. Об этом сообщил Национальный центр управления обороной (НЦУО) России.

«Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как стратегические бомбардировщики B-52H ВВС США и сопроводили их над акваторией Черного моря», - говорится в сообщении ведомства, где отмечается, что российская граница не была нарушена, а весь полет российских истребителей проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства

Напомним, ранее всего за одну неделю у границ России были замечены более трех десятков иностранных самолетов-разведчиков. В понедельник, 21 сентября, два российских истребителя МиГ-31 перехватили над Баренцевым морем стратегический самолет-разведчик ВВС Великобритании.