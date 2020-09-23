Памятник правителю русской Америки Баранову уберут с площади в музей в октябре. Фото: wikimedia.org

К концу октября 2020 года власти аляскинской Ситки намерены убрать памятник правителю русской Америки Баранову. Его монумент будет перемещен с площади в музей.

Такое решение принято в связи с внезапной волной сноса памятников, охватившей сразу несколько городов Америки на фоне протестов за равные права и историческую справедливость. Об этом пишут РИА Новости.

Напомним, ранее сообщалось, что монумент первопроходцу стоит на главной площади этого поселения с 1989 года. Но городской совет Ситки (шестью голосами против одного) постановил демонтировать изваяние отца-основателя. Формальный повод - обращение местных индейцев-тлинкиитов. Якобы Баранов "являлся расистом и уничтожал коренных американцев".

В конце XVIII века Александр Баранов возглавил управление Русско-Американской компании, развернувшей торговлю вплоть до Калифорнии, где и основал столицу Аляски город Ново-Архангельск (сейчас город Ситки).

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