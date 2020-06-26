В Америке валят памятник «русскому начальнику Аляски»

Весть, пришедшая из Америки, поразила меня, обозревателя «Комсомольской правды» Андрея Баранова, в самое сердце. Эти ребята, что сейчас крушат там памятники направо и налево, похоже, совсем распоясались. Своих президентов с пьедесталов посбрасывали, Христофора Колумба снесли, а теперь вот и на Баранова замахнулись. Я не о себе, конечно, а о своем знаменитом однофамильце Александе Баранове. В США его официально именуют первым губернатором Аляски. В конце XVIII века Александр Андреевич возглавил управление Русско-Американской компании, развернувшей торговлю вплоть до Калифорнии, и основал столицу Аляски город Ново-Архангельск.

Когда в 1867 году Россия продала полуостров за смешные даже по тем временам 7,2 миллиона долларов, довольные покупатели немедленно поменяли русское название города на местное - Ситка. Но о Баранове не забыли - устроили в его скромном доме музей, а в 1989 году торжественно открыли в Ситке памятник первому губернатору. Да, честно говоря, и было за что: россиянин исследовал и впервые описал большие участки побережья Аляски (группа прилегающих островов и сейчас значатся на картах как Архипелаг Александра), удачно торговал, слыл человеком бескорыстным - чужие деньги к его рукам не прилипали, а главное - умел ладить с коренными народами.

Тридцать лет все всех устраивало, но тут в Америке грянул «памятникопад», вызванный волной уличных протестов. Поскольку негров на студеной Аляске тюлень наплакал, то роль «исторически обиженных» взяли на себя потомки племен индейцев-тлинкитов. Эти племена были единственными, с кем Баранову договориться по-хорошему не удалось. Они вышли на тропу войны, перебили все население Ново-Архангельска и отличались такой жестокостью, что потом усмирять их русским с охотой помогали алеуты, чугачи и другие местные народности.

И вот теперь потомки тлинкитов решили, что настал удобный повод отомстить. Им показалось мало того, что памятник Баранову ранее уже был лишен постамента и перемещен на землю, - мол, фигура управляющего Российско-Американской компанией должна быть ниже статуи восставшего против русских тлинкитского вождя Катлиану (ее, кстати, пока так и не изготовили). Теперь индейцы потребовали вообще убрать памятник из города.

Большинство жителей Ситки ничего не имеют против монумента, но... помалкивают. А вдруг обвинят в расизме! Похоже, так же думают и в мэрии, поэтому вряд ли посмеют перечить ниспровергателям.

Ну а мы что же - опять утремся? Аляска от нас уплыла - дело давнее, но о том, какой вклад внесла в ее развитие Россия и русские люди, забывать нельзя. По крайней мере нужно напоминать об этом американцам. И памятник Александру Баранову, который уж точно не был ни рабовладельцем, ни жестоким колонизатором, с этой задачей доселе прекрасно справ