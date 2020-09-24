Трамп не гарантировал мирную передачу власти в США Фото: REUTERS

Американский президент Дональд Трамп во время ответа на вопрос о мирной передаче власти новому главе государства, в случае если граждане США изберут не его, а другого кандидата, ушел от прямого ответа.

Трамп надеется на победу в ноябрьских выборов президента Америки и предлагает "посмотреть, что произойдет" дальше.

- Никакой передачи власти, откровенного говоря, и не будет. Будет продолжение (второй срок - ред.), - заявил американский лидер журналистам во время выступления на конференции.

Напомним, ранее Трамп не раз высказывал свое недовольство из-за голосования по почте. Он заявлял, что в случае проведения выборов главы государства таким образом, увеличивается риск фальсификации и подтасовки результатов. За выражение подобного своего мнения в Твиттер его пост в соцсети был помечен как недостоверный.