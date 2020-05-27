27 Май 2020 2020-05-27T02:57:53+03:00

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Социальная сеть Twitter впервые отметила два твитта президента США Дональда Трампа специальном знаком, который предупреждает о недостоверной информации.

В своих публикациях американский лидер раскритиковал голосование по почте. Он называет его непрозрачным и мошенническим.

- Почтовые ящики будут ограблены, избирательные бюллетени будут подделаны и даже незаконно распечатаны и подписаны обманным путем, - говорится в твитте главы государства.

Также он критикует подобную практику голосования в связи с пандемией губернатора-демократа штата Калифорния Гевина Ньюсома. Это связано с предстоящими в ноябре всеобщими выборами.

Предупреждающий пользователей сети знак выглядит как восклицательный знак, обведенный в синий круг с надписью: "Посмотрите факты о голосовании по почте".

Twitter впервые отметил твит Трампа знаком недостоверности. Фото: скрин

Если перейти по ссылке, нажав на знак, то Twitter перенаправит пользователя на краткую выдержку от социальной сети. Она состоит из трех пунктов, в которых перечисляются, что и почему именно Трамп сказал некорректно.

ИСТОЧНИК KP.RU