Twitter впервые отметил твит Трампа знаком недостоверности
Социальная сеть Twitter впервые отметила два твитта президента США Дональда Трампа специальном знаком, который предупреждает о недостоверной информации.
В своих публикациях американский лидер раскритиковал голосование по почте. Он называет его непрозрачным и мошенническим.
- Почтовые ящики будут ограблены, избирательные бюллетени будут подделаны и даже незаконно распечатаны и подписаны обманным путем, - говорится в твитте главы государства.
Также он критикует подобную практику голосования в связи с пандемией губернатора-демократа штата Калифорния Гевина Ньюсома. Это связано с предстоящими в ноябре всеобщими выборами.
Предупреждающий пользователей сети знак выглядит как восклицательный знак, обведенный в синий круг с надписью: "Посмотрите факты о голосовании по почте".
Twitter впервые отметил твит Трампа знаком недостоверности. Фото: скрин
Если перейти по ссылке, нажав на знак, то Twitter перенаправит пользователя на краткую выдержку от социальной сети. Она состоит из трех пунктов, в которых перечисляются, что и почему именно Трамп сказал некорректно.
ИСТОЧНИК KP.RU