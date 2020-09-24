Боливии разрешили поставлять мясо в Россию

Жанин Аньес заявила о важности поставок говядины в Россию для роста экономики Боливии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Боливия получила разрешение на поставку мяса говядины в Россию, сообщила временный президент страны Жанин Аньес.

- Мы хотим заявить, что теперь располагаем разрешением на экспорт мяса говядины в Россию, Армению, Белоруссию, Казахстан и Киргизию. Мы получили эту новость сегодня, 23 сентября, - заявила президент в эфире телеканала Unitel.

Она также отметила, что подобное сотрудничество поможет экономическому росту страны.

- Это важная новость, потому что таким образом мы сможем расти экономически, ещё один сон стал реальностью, - сказала Жанин Аньес.

В 2019 году Боливия экспортировала 3,5 тысячи тонн говядины. Основными рынками сбыта Боливии стали Перу, Эквадор и Китай. Довольно долго страна заявляла о своём интересе к поставкам говядины в Россию.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что, согласно рейтингу The Telegraph, россияне потребляют 62,9 кг мяса в год на человека. Говядину едят регулярно всего 20 - 30% всех мясоедов. Наиболее популярны мясо свиньи и курицы.