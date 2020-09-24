В РФПИ рассказали, будет ли вакцина от коронавируса продаваться в России

Вакцина от коронавируса "Спутник V" не будет продаваться в аптеках
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Созданная российским институтом имени Гамалеи вакцина от коронавируса "Спутник V" не будет продаваться в аптеках из-за требований по температурному режиму для её хранения и транспортировки, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
При этом он подчеркнул, что пункты вакцинации будут открыты по всей России.
- Министерство здравоохранения прорабатывает наличие пунктов вакцинации во всех регионах и, безусловно, они там будут и будут в ближайшее время, - отметил Дмитриев во время пресс-конференции 24 сентября.