В РФПИ рассказали, будет ли вакцина от коронавируса продаваться в России

Вакцина от коронавируса "Спутник V" не будет продаваться в аптеках Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Созданная российским институтом имени Гамалеи вакцина от коронавируса "Спутник V" не будет продаваться в аптеках из-за требований по температурному режиму для её хранения и транспортировки, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

При этом он подчеркнул, что пункты вакцинации будут открыты по всей России.

- Министерство здравоохранения прорабатывает наличие пунктов вакцинации во всех регионах и, безусловно, они там будут и будут в ближайшее время, - отметил Дмитриев во время пресс-конференции 24 сентября.