Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России лучше, чем в других странах Фото: Алексей БУЛАТОВ

В России эпидемиологическая ситуация на фоне пандемии коронавирусной инфекции в настоящее время лучше, чем в некоторых других государствах, где вводят жесткие ограничения. Об этом в четверг, 23 сентября, сообщил российский президент Владимир Путин на встрече с главами регионов.

- Посмотрите, что происходит в некоторых странах, там опять вводят жесткие ограничения - у нас получше только потому, что мы своевременно принимаем необходимые меры. Очень не хотелось бы возвращаться к ограничительным мерам из-за коронавируса, расслабляться нельзя, - отметил глава государства.

Владимир Путин сообщил, что эпидемиологическая ситуация в России лучше в связи с принятием властями своевременным и эффективным мер безопасности.

- Нужно наращивать тестирование, текущие требования необременительные надо соблюдать и диалог с людьми нужно вести. Нельзя уводить эти проблемы на второй, на третий план. Следует аккуратно и настойчиво продолжать работу, - поручил президент губернаторам.

Ранее президент страны напомнил, что борьба с пандемией коронавирусной инфекции в России все еще не закончилась. Он поручил региона разработать программы по защите пожилых людей и россиян из групп риска по данному заболевания.