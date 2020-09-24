Лавров: Достроить "Северный поток-2" - дело чести Германии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом в Доме приемов МИД РФ на Спиридоновке. Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Судьба проекта газопровода "Северный поток-2" является делом чести для Германии на фоне позиции США. Об этом в четверг, 24 сентября, заявил на пресс-конференции иностранных дел России Сергей Лавров.

"Я думаю, нам уже пора успокоиться на эту тему. Мы видим, как Соединенные Штаты ежедневно публично пытаются унизить Европейский союз, прежде всего Германию, как Соединенные Штаты устами своих официальных представителей требуют от Германии осознать свое счастье и необходимость укреплять свою энергетическую безопасность, под чем Соединенные Штаты подразумевают отказ от "Северного потока - 2" и переход на существенно более дорогой американский сжиженный природный газ", - отметил он.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, госсекретарь США в недавнем интервью заявил, что Соединенные штаты считают "Северный поток - 2" угрозой для Европы и Украины. Поэтому в настоящее время американское правительство заинтересовано в том, чтобы он не был достроен.