В США прекратили дело в отношении Харрисона Форда из-за инцидента в аэропорту

78-летний Харрисон Форд спровоцировал опасный инцидент в аэропорту Хоторн в Калифорнии Фото: REUTERS

Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США прекратило свое расследование в отношении звезды Голливуда Харрисона Форда, которое было начато после инцидента в аэропорту Хоторн в Калифорнии.

Об этом со ссылкой на заявление американского авиарегулятора сообщил портал TMZ. Отмечается, что актера обязали пройти специальный корректирующий учебный курс, на котором инструкторы обучают пилотов правильно выезжать на взлетно-посадочную полосу. Когда 78-летний авиатор полностью прошел курс уроков и завершил обучение, дело в отношении него было завершено.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в апреле Харрисон Форд, управляя собственным самолетом, пересек взлетно-посадочную полосу (ВПП) в момент, когда совершало посадку другое воздушное судно, и едва не устроил авиакатастрофу.

Стоит отметить, что голливудская знаменитость не впервые попадает в опасные ситуации, находясь за штурвалом самолета. Например, пять лет назад Форд пострадал при крушении легкомоторного Ryan PT-22 Recruit времен Второй мировой войны. Коллекционный аппарат врезался в дерево, когда набирал высоту, и упал на поле для гольфа рядом с муниципальным аэропортом в городе Санта-Моника (штат калифорния). Актер тогда получил множественные травмы головы и попал в реанимацию.

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