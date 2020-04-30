Харрисон Форд едва не устроит авиакатастрофу в аэропорту США

30 Апр 2020 2020-04-30T12:22:49+03:00

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Американский актер Харрисон Форд спровоцировал опасный инцидент в аэропорту Хоторн в Калифорнии. Артист управлял самолетом и чуть не устроил авиакатастрофу.

24 апреля Форд пилотировал самолет и пересек взлетно-посадочную полосу в момент, когда другое воздушное судно совершало посадку. В результате, самолеты прошли в опасной близости друг от друга. Расстояние между ними составило всего один километр. Федеральное управление гражданской авиации США уже начало проверку по данному инциденту.

Представитель актера заявил, что Форд ослышался, когда ему передал инструкцию сотрудник управления воздушным движением. Свою ошибку артист понял только тогда, когда уже пересек взлетно-посадочную полосу. Форд тут же извинился. Менеджер актера добавил, что сложившаяся на аэродроме ситуация не была опасной. Однако эту информацию проверят эксперты, пишет сайт argumenti.ru.

Добавим, что Харрисон Форд не впервые попадает в такую ситуацию. В 2017 году он по ошибке приземлил самолет на рулежную дорожку аэропорта Санта-Аны.

ИСТОЧНИК KP.RU