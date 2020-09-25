В Москве вылечили еще 1 227пациентов с коронавирусом Фото: Иван МАКЕЕВ

За минувшие сутки в Москве выздоровели еще 1 227пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция нового типа. Таким образом по состояния на пятницу, 25 сентября, общее количество вылечившихся от COVID-19 в российской столице 242 883 человек. Об этом заявила заместитель московского мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова

Напомним, за минувшие сутки от двусторонней пневмонии нового типа и других осложнений заболевания COVID-19 умерли еще 15 пациентов московских больниц. Таким образом, число умерших из-за коронавирусной инфекции в городе возросло до 5 115 человек.

Всего же с начала пандемии в Москве выявили уже 280 408 случае заболевания коронавирусной инфекцией, за минувший день, 24 сентября, медики выявили 1 050 новых заразившихся с подтвержденным диагнозом.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в столице усложняется, чему свидетельствует серьезный рост госпитализаций инфицированных, и посоветовал четко выполнять рекомендации медиков.