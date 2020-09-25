Состояние здоровья Андрея Макаревича: Лидер "Машины времени" перенёс коронавирус в лёгкой форме

Андрей Макаревич сообщил, что перенёс коронавирус в лёгкой форме Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич сообщил, что перенёс заражение коронавирусом в лёгкой форме и не почувствовал никаких симптомов, кроме потери обоняния.

- Я его перенёс, вообще ничего не почувствовал. В этом состоянии я спокойно мог не сдавать тест, у меня не было температуры, обоняние только пропало, это и насторожило меня, - рассказал Макаревич в эфире радио "Эхо Москвы".

Он также предположил, что создание российскими специалистами первой в мире вакцины от коронавируса может оказаться "оглушительной победой нашей фармакологии".

- Мне страшно интересно знать, из них кто-нибудь заболел, сколько людей заболело, а если никто не заболел, значит, это оглушительная победа нашей фармакологии. Об этом почему-то молчат, - отметил музыкант.