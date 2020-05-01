"Молодая, красивая, умная": Андрей Макаревич рассказал о четвертой жене

В СМИ появилась информация о новом браке Андрея Макаревича. Нашему обозревателю Александру Гамову удалось подробно расспросить лидера группы «Машина Времени» о четвёртой жене.

- Пошла информация – Макаревич женился четвертый раз. Это правда? Недавно было?

- Это было еще в декабре, мой друг. И я удивляюсь, как ваш цех журналистский это дело поголовно прохлопал.

- Слушай, а кто она, четвертая жена? Как ее зовут?

- Ее зовут Эйнат.

- Имя какое… Армянское, по-моему.

- Нет, не армянское, а еврейское.

- Красивое имя. А сколько ей лет?

- Начинается…Да молодая, молодая. Молодая, красивая, умная.

- Скажи, а где была свадьба – в России?

- Да свадьбы как таковой не было на самом деле. Я не большой любитель этих общественных мероприятий.

- Что, «Машина времени» не гуляла, не пила, что ли?

- Выпили очень узким кругом. Никакого пафоса я не устраивал.

- А регистрировались здесь, в Москве?

- Регистрировались мы не в Москве.

- Вы самоизоляцию вместе проводите?

- (грустно) Нет, к сожалению, порознь. Она застряла в Израиле. Я успел прилететь, а вот она задержалась буквально на один день, и все рейсы и прочее… Отменили. Так что - теперь общаемся в Zoom и ждем, когда появится возможность встретиться. Общаемся ежедневно.

- Она певица?

- Нет, слава Богу, она не певица.

- А где вы познакомились – в Израиле?

- Мы познакомились в путешествии.

- По какой стране?

- По Эфиопии.

- Она фанатка твоя?

- Не думаю.

- Она узнала, что это тот самый Макаревич?

- Естественно. А как ты думаешь?

- Слушай, я тебя правда поздравляю.

- Спасибо, Саш.

- Андрей, извини, еще раз с праздником трудящихся.

- Пока.

Андрей Макревич был женат трижды. Его первой избранницей стала Елена Фесуненко. Брак распался спустя три года. Второй брак с Аллой Голубкиной принес музыканту сына Ивана. В третий официальный брак Макаревич вступил с Натальей Голубь, но развелся в 2010 году. Помимо сына у музыканта есть две взрослые дочери, которые были рождены вне брака.