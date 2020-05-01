2020-05-01T18:35:12+03:00
Звезды

"Молодая, красивая, умная": Андрей Макаревич рассказал о четвертой жене

Лидер «Машины Времени» женился в тайне еще в декабре
Александр ГАМОВ@gamov1
Поделиться:
Комментарии: comments5
Андрей Макаревич женился в четвертый разАндрей Макаревич женился в четвертый разФото: Борис КУДРЯВОВ
Изменить размер текста:

В СМИ появилась информация о новом браке Андрея Макаревича. Нашему обозревателю Александру Гамову удалось подробно расспросить лидера группы «Машина Времени» о четвёртой жене.

- Пошла информация – Макаревич женился четвертый раз. Это правда? Недавно было?

- Это было еще в декабре, мой друг. И я удивляюсь, как ваш цех журналистский это дело поголовно прохлопал.

- Слушай, а кто она, четвертая жена? Как ее зовут?

- Ее зовут Эйнат.

- Имя какое… Армянское, по-моему.

- Нет, не армянское, а еврейское.

- Красивое имя. А сколько ей лет?

- Начинается…Да молодая, молодая. Молодая, красивая, умная.

- Скажи, а где была свадьба – в России?

- Да свадьбы как таковой не было на самом деле. Я не большой любитель этих общественных мероприятий.

- Что, «Машина времени» не гуляла, не пила, что ли?

- Выпили очень узким кругом. Никакого пафоса я не устраивал.

- А регистрировались здесь, в Москве?

- Регистрировались мы не в Москве.

- Вы самоизоляцию вместе проводите?

- (грустно) Нет, к сожалению, порознь. Она застряла в Израиле. Я успел прилететь, а вот она задержалась буквально на один день, и все рейсы и прочее… Отменили. Так что - теперь общаемся в Zoom и ждем, когда появится возможность встретиться. Общаемся ежедневно.

- Она певица?

- Нет, слава Богу, она не певица.

- А где вы познакомились – в Израиле?

- Мы познакомились в путешествии.

- По какой стране?

- По Эфиопии.

- Она фанатка твоя?

- Не думаю.

- Она узнала, что это тот самый Макаревич?

- Естественно. А как ты думаешь?

- Слушай, я тебя правда поздравляю.

- Спасибо, Саш.

- Андрей, извини, еще раз с праздником трудящихся.

- Пока.

Андрей Макревич был женат трижды. Его первой избранницей стала Елена Фесуненко. Брак распался спустя три года. Второй брак с Аллой Голубкиной принес музыканту сына Ивана. В третий официальный брак Макаревич вступил с Натальей Голубь, но развелся в 2010 году. Помимо сына у музыканта есть две взрослые дочери, которые были рождены вне брака.

Андрей Макаревич: «Да - я женился. Но моя Эйнат не успела ко мне перебраться до изоляции».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Андрей Макаревич и "Машина времени": досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Цена нефти WTI вросла до 20,04 доллара за баррель после вступления в силу сделки ОПЕК+
«Другая традиция и культура»: в МИД Швеции объяснили отсутствие карантина в стране доверием
Информацию о смерти Ким Чен Ына назвали «почти на сто процентов точной»
Судно, способное достроить «Северный поток – 2», зашло в воды Дании
Украинского футболиста удивило, как легко его жены сменила фамилию с Москаль на Пердута
В России ограничили закупки промтоваров из-за рубежа
Аллергиков предупредили о новой угрозе на майские праздники
Песков: охрана здоровья президента находится на максимальном уровне
Песков: охрана здоровья президента находится на максимальном уровне
Эксперт рассказал, что спасет россиян от "библейского голода"
Кабмин выделил 500 млн руб. на оказание помощи россиянам за рубежом
Британские ученые нашли связь между этносом и смертностью от коронавируса
«Сейчас я примерю»: министр Бельгии не смог с первого раза надеть медицинскую маску
У тяжелобольных коронавирусом нашли смертельную патологию
Германия не собирается вводить «Северный поток – 2» из правил Газовой директивы ЕС
Врач назвал атакующий Европу синдром Кавасаки проявлением коронавируса
Специалист рассказала, как приготовить шашлык для «домашнего пикника»
Байден прокомментировал обвинения экс-сотрудницы в изнасиловании
Японский океанариум попросил граждан позвонить аквариумным угрям по видеосвязи
ФАС пресекла попытку десятикратного завышения цен на маски
В Гидрометцентре рассказали о погоде на майские праздники
Эксперты назвали преимущества замены масок новым средством от коронавируса
Депутаты из партии Зеленского закатили банкет в ресторане, несмотря на коронавирус
Денис Проценко назвал условие всплеска эпидемии коронавируса
В России 11 детей с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии, еще двое скончались
Медведев пожелал Мишустину скорейшего выздоровления
Девушка разбилась со скалы в Турции, отмечая снятие коронавирусной блокировки фотосессией
Попова допустила ужесточение ограничительных мер после 11 мая