"Молодая, красивая, умная": Андрей Макаревич рассказал о четвертой жене
В СМИ появилась информация о новом браке Андрея Макаревича. Нашему обозревателю Александру Гамову удалось подробно расспросить лидера группы «Машина Времени» о четвёртой жене.
- Пошла информация – Макаревич женился четвертый раз. Это правда? Недавно было?
- Это было еще в декабре, мой друг. И я удивляюсь, как ваш цех журналистский это дело поголовно прохлопал.
- Слушай, а кто она, четвертая жена? Как ее зовут?
- Ее зовут Эйнат.
- Имя какое… Армянское, по-моему.
- Нет, не армянское, а еврейское.
- Красивое имя. А сколько ей лет?
- Начинается…Да молодая, молодая. Молодая, красивая, умная.
- Скажи, а где была свадьба – в России?
- Да свадьбы как таковой не было на самом деле. Я не большой любитель этих общественных мероприятий.
- Что, «Машина времени» не гуляла, не пила, что ли?
- Выпили очень узким кругом. Никакого пафоса я не устраивал.
- А регистрировались здесь, в Москве?
- Регистрировались мы не в Москве.
- Вы самоизоляцию вместе проводите?
- (грустно) Нет, к сожалению, порознь. Она застряла в Израиле. Я успел прилететь, а вот она задержалась буквально на один день, и все рейсы и прочее… Отменили. Так что - теперь общаемся в Zoom и ждем, когда появится возможность встретиться. Общаемся ежедневно.
- Она певица?
- Нет, слава Богу, она не певица.
- А где вы познакомились – в Израиле?
- Мы познакомились в путешествии.
- По какой стране?
- По Эфиопии.
- Она фанатка твоя?
- Не думаю.
- Она узнала, что это тот самый Макаревич?
- Естественно. А как ты думаешь?
- Слушай, я тебя правда поздравляю.
- Спасибо, Саш.
- Андрей, извини, еще раз с праздником трудящихся.
- Пока.
Андрей Макревич был женат трижды. Его первой избранницей стала Елена Фесуненко. Брак распался спустя три года. Второй брак с Аллой Голубкиной принес музыканту сына Ивана. В третий официальный брак Макаревич вступил с Натальей Голубь, но развелся в 2010 году. Помимо сына у музыканта есть две взрослые дочери, которые были рождены вне брака.
Андрей Макаревич: «Да - я женился. Но моя Эйнат не успела ко мне перебраться до изоляции».
ИСТОЧНИК KP.RU
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