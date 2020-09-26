Вирусолог рассказал, в чем «главная хитрость» коронавируса

Особенность COVID-19 заключается в замедленном ответе организма на вторжение инфекции Фото: REUTERS

Главная «хитрость» коронавируса COVID-19 заключается в том, что организм не сразу дает иммунный ответ на вторжение инфекции, через некоторое время.

Об этом рассказал агентству Bloomberg американский вирусолог Шэйн Кротти, пояснив, что новый коронавирус уклоняется от «первоначального врожденного иммунного ответа в течение значительного периода времени», в частности, избегая «раннего ответа интерферона первого типа».