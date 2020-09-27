Экипажам новой российской орбитальной станции могут выдать оружие

Космонавт Олег Артемьев. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Экипажам новой российской орбитальной станции, которую планируется построить на орбите после 2030 года, могут выдать оружие. Об этом в видеоролике, опубликованном на YouTube-канале «Роскосмос ТВ», рассказал космонавт и Герой России Олег Артемьев.

Он напомнил, что раньше в экипировку космонавтов входили пистолеты в качестве носимого аварийного запаса: «Мачете было прикладом нашего трехствольного пистолета», однако сейчас на Международной космической станции (МКС) оружие запрещено.

Олег Артемьев предполагает, что в будущем, когда появится высокоширотная станция, в экипировку ее экипажа может вернуться и оружие. Пистолет, например, может пригодиться, если при возвращении космонавтов на Землю капсула спустится в районе, где водятся опасные хищники.

Напомним, ранее в мае глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал о создании новой орбитальной космической станции.