Дмитрий Рогозин анонсировал создание новой орбитальной космической станции

25 Май 2020 2020-05-25T12:21:19+03:00

Станция расширит возможности космических миссий, об этом глава Роскосмоса рассказал в эфире Радио "Комсомольская правда"

Изменить размер текста: A A

Глава госкорпрации Роскосмос Дмитрий Рогозин сообщил, что начинаются работы по созданию новой орбитальной космической станции.

- Пока не ясно, какой она будет, международной или национальной - это вопрос, который решат в ближайшее время.. Но техническая подготовка должна начаться уже сейчас,- сказал он в эфире.

МКС долго не просуществует - ее будт использовать еще 7-10 лет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/781020" frameborder="0"></iframe> «Роскосмос» начинает работу над космическим кораблем - наследником «Бурана».

- Поэтому Россия, как страна которая всегда была лидером по строительству орбитальных станций, должна приступить к созданию нового проекта. Это тоже задача "Энергии",- объяснил Дмитрий Рогозин.

Он рассказал о создании российскими учеными новой ракете сверхтяжелого класса, которая должна появиться к 2028 году. Для этого готовят инфраструктуру на космодроме Восточный. Корабль смогут отправлять в "дальний космос" и на Луну.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в эфире Радио КП - о новых ракетах и полетах на МКС.

ИСТОЧНИК KP.RU