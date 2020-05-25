2020-05-25T12:21:19+03:00
Общество

Дмитрий Рогозин анонсировал создание новой орбитальной космической станции

Станция расширит возможности космических миссий, об этом глава Роскосмоса рассказал в эфире Радио "Комсомольская правда"
Юлия САЛЬНИКОВА
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Дмитрий РогозинДмитрий РогозинФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Глава госкорпрации Роскосмос Дмитрий Рогозин сообщил, что начинаются работы по созданию новой орбитальной космической станции.

- Пока не ясно, какой она будет, международной или национальной - это вопрос, который решат в ближайшее время.. Но техническая подготовка должна начаться уже сейчас,- сказал он в эфире.

МКС долго не просуществует - ее будт использовать еще 7-10 лет.

«Роскосмос» начинает работу над космическим кораблем - наследником «Бурана».

- Поэтому Россия, как страна которая всегда была лидером по строительству орбитальных станций, должна приступить к созданию нового проекта. Это тоже задача "Энергии",- объяснил Дмитрий Рогозин.

Он рассказал о создании российскими учеными новой ракете сверхтяжелого класса, которая должна появиться к 2028 году. Для этого готовят инфраструктуру на космодроме Восточный. Корабль смогут отправлять в "дальний космос" и на Луну.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в эфире Радио КП - о новых ракетах и полетах на МКС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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