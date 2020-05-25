Дмитрий Рогозин анонсировал создание новой орбитальной космической станции
Глава госкорпрации Роскосмос Дмитрий Рогозин сообщил, что начинаются работы по созданию новой орбитальной космической станции.
- Пока не ясно, какой она будет, международной или национальной - это вопрос, который решат в ближайшее время.. Но техническая подготовка должна начаться уже сейчас,- сказал он в эфире.
МКС долго не просуществует - ее будт использовать еще 7-10 лет.
«Роскосмос» начинает работу над космическим кораблем - наследником «Бурана».
- Поэтому Россия, как страна которая всегда была лидером по строительству орбитальных станций, должна приступить к созданию нового проекта. Это тоже задача "Энергии",- объяснил Дмитрий Рогозин.
Он рассказал о создании российскими учеными новой ракете сверхтяжелого класса, которая должна появиться к 2028 году. Для этого готовят инфраструктуру на космодроме Восточный. Корабль смогут отправлять в "дальний космос" и на Луну.
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в эфире Радио КП - о новых ракетах и полетах на МКС.
ИСТОЧНИК KP.RU