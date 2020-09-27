В ОДКБ призвали прекратить огонь и урегулировать ситуацию в Карабахе

В Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) призвали восстановить режим прекращения огня на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе.

- Мы считаем, что данный конфликт должен быть разрешён только мирным путём. Для этого есть существующий международно признанный механизм - Минская группа ОБСЕ, которая занимается урегулированием конфликта, - передаёт РИА Новости слова пресс-секретаря ОДКБ Владимира Зайнетдинова.

ОДКБ заявила о своей готовности помочь в решении конфликта в Карабахе. В Организации отметили, что Армения за помощью не обращалась.