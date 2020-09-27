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Политика

Лавров заявил об озабоченности России из-за боевых действий в Карабахе

Глава МИД России провёл переговоры по телефону с армянским коллегой
Ася КУЗНЕЦОВА
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Сергей Лавров выразил озабоченность боевыми действиями между Арменией и Азербайджаном

Сергей Лавров выразил озабоченность боевыми действиями между Арменией и Азербайджаном

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре выразил главе МИД Армении Зограбу Мнацаканяну серьёзную озабоченность боевыми действиями между Арменией и Азербайджаном на линии соприкосновения в Карабахе. Лавров также подчеркнул необходимость скорейшего прекращения огня, сообщили в российском МИДе.

В ведомстве также сообщили, что сейчас идёт подготовка к телефонному разговору Сергея Лаврова и министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Сергей Лавров ведёт интенсивные контакты, что побудить стороны прекратить огонь в Карабахе и приступить к переговорам для стабилизации ситуации.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что В Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) призвали восстановить режим прекращения огня на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе.