Число пострадавших при обрушении перехода в Ступине выросло до 54

В Ступине 27 сентября обрушился надземный переход Фото: Предоставлено очевидцами

Число пострадавших при обрушении надземного пешеходного перехода в подмосковном Ступине достигло 54 человек. В больницах остаются 32 человека.

У всех пострадавших сотрудников завода гражданство Киргизии, кроме двух человек с гражданством России.

Напомним, утром в воскресенье, 27 сентября, в районе деревни Сидорово на территории промзоны компании FM "Logistic" обрушился надземный пешеходный переход. Людей, упавших с высоты четырёх метров, с места происшествия эвакуировали на медицинском вертолёте.

Расследование произошедшего начала Прокуратура Московской области.