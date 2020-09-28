На финансирование льготной ипотеки в 2021 году направят в 2,5 раза больше денег

Программу льготной ипотеки под 6,5% скорее всего продлят на 2021 год Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Программа льготной ипотеки под 6,5%, которая была приняла в России в марте 2020 года, как мера поддержки строительного рынка во время пандемии, скорее всего будет продлена на следующий год.

Источник в финансово-экономическом блоке правительства заявил «Известиям», что этот вопрос уже решен. Сейчас обсуждаются суммы, которые направят на эти цели.

Из общенационального плана восстановления экономики, одобренного кабмином на прошлой неделе, следует, что из казны будет выделено 12 млрд рублей, чтобы как можно больше людей смогли воспользоваться льготной ставкой по жилищному кредиту.

Это в 2,5 раза больше, чем было заложено июньской версией нацплана. Тогда оговаривалась сумма в 5 млрд на указанные цели. А вот другие льготные программы приобретения жилья: «Семейная», «Дальневосточная» и «Сельская» ипотеки потеряют часть финансирования. Планируется, что траты на них сократятся с 24 до 17,2 млрд рублей.

Президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко позитивно оценила решение продлить льготную ставку по ипотеке.

- 6,5% — абсолютно рыночная на сегодняшний день ставка.То есть, когда у нас ключевая ставка, условно, была 9%, банки выдавали ипотеку под 11-11,5%. Так что это выгодно всем, - заключила Радченко в беседе с ФАН.