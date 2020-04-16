2020-04-16T17:29:44+03:00
Общество

Путин предложил запустить льготную ипотеку под 6,5 процентов годовых

Процентная ставка будет действовать весь срок кредитования
Юлия САЛЬНИКОВА
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Президент рассказал о новой льготной ипотеке Фото: Пресс-служба президента, ТАССПрезидент рассказал о новой льготной ипотеке Фото: Пресс-служба президента, ТАСС
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Президент Владимир Путин предложил создать в России новый кредитный продукт, который поможет поддержать строительную отрасль и даст возможность большему числу граждан приобрести жилье по выгодным условиям.

- Ставка по этой кредитной программе будет 6,5 процента годовых на покупку жилья комфорт- класса стоимостью до 3 миллионов рублей в регионах и до 8 миллионов рублей - в Москве, - сказал президент на совещании по поддержке строительной отрасли.

Все что выше - будет субсидироваться.

Он подчеркнул - ставка должна быть неизменной весь срок кредита. Оформить ипотеку по льготным условиям можно будет до ноября 2020 года.

- Из бюджета в 2020 потребуется на эти цели 6 миллиардов рублей, - сказал Владимир Путин.

Он поручил строительным компаниям взять на себя обязательства по завершению строительства домов, чтобы избежать долгостроев.

- Фонд защиты прав дольщиков докапитализируют на 30 миллиардов рублей,- сказал глава государства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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