В России впервые с середины июня зафиксировано восемь тысяч новых заражённых коронавирусом за сутки

В настоящее время в России продолжают лечение от коронавируса 193 268 человек Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России число заразившихся коронавирусом за сутки превысило отметку в восемь тысяч человек, что стало максимумом с 16 июня. Общее число случаев заражения в стране достигло 1 159 573.

Суточный рост два дня составляет 0,7%, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции.

Наименьший прирост заболевших зафиксирован в Адыгее, где сегодня нет ни одного выявленного случая заражения и в Краснодарском крае. Там прирост составил 0,2%. В Кировской, Орловской, Ярославской областях и в Удмуртской Республике ежесуточное число заражённых увеличилось на 0,3%.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что уже более пяти тысяч добровольцев уже получили российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". Ни у кого из них не выявлено нежелательных реакций, кроме тех, о которых сказано в инструкции к препарату, отметил глава института имени Гамалеи Александр Гинцбург.