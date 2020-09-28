Экономист допустил 10-процентное колебание стоимости доллара Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Экономист, преподаватель РАНХиГС при президенте России Владислав Гинько объяснил, стоил ли волноваться из-за скачка курса доллара. Американская валюта 28 сентября на торгах пробила отметку в 79 рублей. Это произошло впервые со 2 апреля.

Эксперт уверен, что пока не ожидается резких увеличений или понижений.

- Если посмотреть в процентном отношении, то получается, что прирост за сутки где-то 1,5—2%. На самом деле это укладывается в рамки любых валютных колебаний в течение суток, — отметил Гринько в беседе с RT.

Колебания курса он связывает, в первую очередь, с президентскими выборами в США. Сегодня люди наблюдают «период сильной валютной турбулентности».

На доллар и евро очень сильно влияет политический фактор. 3 сентября в США пройдут выборы президента и нервозность, в которой пребывает сейчас страна, напрямую отражается на курсе доллара.

- Я считаю, что можно ожидать колебаний в 10% в ту или иную сторону… Самая главная ошибка — это заниматься частым изменением своего портфеля валют. То есть если у тебя есть доллары, ты бежишь и доллары меняешь на евро, потом эти евро меняешь на рубли, потом рубли на доллары и так далее, — добавил Гинько.