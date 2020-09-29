Состояние здоровья Алексея Навального: свежие новости на 29 сентября 2020 года

Алексей Навальный Фото: Алексей БУЛАТОВ

Состояние здоровья Алексея Навального не вызывает опасений. Политик проходит реабилитацию после лечения.

Немецким журналистам удалось выяснить, что пациента в клинике "Шарите" тайно посетила канцлер ФРГ Ангела Меркель. Политику пришлось признать факт встречи:

- Встреча была, но не стоит называть ее «секретной». Скорее, частная встреча и разговор с семьей. Я очень признателен канцлеру Меркель за то, что она навестила меня в больнице, - написал оппозиционер в социальных сетях.

Позже о событии сообщили в кабинете министров Германии.

Заметим, политик лечился в Германии под особым статусом - "гость канцлера". Его ему даровала Ангела Меркель.

- Федеральное правительство надеется, что лечение в «Шарите» приведёт к улучшению его состояния и сделает возможным полное выздоровление, — сообщал тогда представитель правительства.

Глава комиссии Сената Франции по международным делам, обороне и безопасности Кристиан Камбон заявил, что Германия должна "представить свои доказательства" по ситуации с Навальным. Он же призвал своих коллег допустить российских врачей к "совместной работе."

Напомним, на днях оппозиционер был выписан. Теперь он проходит курс реабилитации.

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