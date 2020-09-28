Премьер Армении призвал Меркель содействовать снижению активности Турции в Карабахе Фото: REUTERS

Армянский премьер-министр Никол Пашинян во время телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель указал на необходимость приложить усилия по исключению вовлеченности Турции в конфликт в Нагорном Карабахе. Об этом сообщила пресс-служба правительства Армении в понедельник, 28 сентября.

- Премьер-министр выразил обеспокоенность продолжающимися боевыми действиями, угрожающими безопасности Армении и Карабаха и обратил внимание н то, что с июля этого года Турция проявляет беспрецедентную активность в регионе. Никол Пашинян призвал Ангелу Меркель приложить все усилия по укрощению агрессивной и деструктивной позиции Турции и исключению ее вовлеченности в противостояние, - говорится в заявлении.

Канцлер Германии в свою очередь выразила озабоченность обострением конфликта и отметила, что мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта не имеет альтернативы. Меркель также отметила необходимость возобновления мирного процесса в рамках Минской группы ОБСЕ.

Ранее Никол Пашинян провел экстренное заседание Совета безопасности, в ходе которого вышестоящие лица государства обсудили вопрос нанесения «соразмерного ответного удара» по азербайджанским вооруженным силам.

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