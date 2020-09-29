В Госдуме обсуждают введение принудительной кастрации для педофилов

В Госдуме уверены, что педофилов стоит подвергать кастрации Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Госдуме обсуждают возможность введения принудительной кастрации для преступников, которые обвинены в педофилии. За совершение преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних, необходимо предусмотреть столь жесткую меру.

О данной мере заявил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный («Единая Россия»). Депутат намерен обсудить инициативу с однопартийцами и в случае одобрения, внести соответствующий законопроект в нижнюю палату парламента.

Депутат подчеркивает, что педофилия – это не только пагубная склонность, но и болезнь, то ее нужно лечить. Одним жестким наказанием не обойтись, необходимы комплексные меры.

- Необходимо позаботиться о том, чтобы хоть раз осуждённый за такое страшное преступление, подобное больше не совершил. Если это можно только медицинским путём изменить, то это нужно делать, - заключает парламентарий в беседе с NEWS.ru.

В противном случае, подчеркивает он, будет следующая жертва, а возможно и не одна.

- Здесь можно пойти по пути многих стран мира, предусмотрев химическую кастрацию для педофилов, — предложил он.

При этом важно проводить данную процедуру только тогда, когда приговор вступил в законную силу и «нет никаких сомнений в том, что именно этот человек совершил это преступление»