Путин оценил отношения России и Беларуси

Путин заявил о «подлинно союзнических» отношениях с Беларусью Фото: REUTERS

Отношения России и Беларуси "не подвержены ни времени, ни конъюнктуре, заявил президент России Владимир Путин во вторник, 29 сентября, в своём видеообращении к участникам Форума регионов России и Беларуси.

Он также назвал связь двух государств братской, добрососедской и подлинно союзнической.

- <...> сейчас, с учётом той непростой ситуации, в которой оказалась Республика Беларусь, в том числе в условиях беспрецедентного внешнего давления после президентских выборов, хотел бы ещё раз повторить: отношения России и Белоруссии не подвержены ни времени, ни конъюнктуре, имеют под собой прочный фундамент. Ведь наши государства объединяют прочные, уходящие корнями в века культурные и духовные связи, обширные родственные и семейные узы, общая совместная история, — заявил Владимир Путин.