Лукашенко: Защищая Белоруссию, Путин защищает Россию

Президент Белоруссии рассказал, как договаривался с Владимиром Путиным о военном резерве Фото: REUTERS

После вчерашнего заявления Путина в Белоруссии поползли слухи, что со дня на день в страну приедут русские спецназовцы, призванные усмирять местных оппозиционеров. Хотя речь четко шла о внешнем вмешательстве, на которое Россия должна будет реагировать согласно союзным обязательствам. Во время поездки в Оршу Александр Лукашенко по-своему развил мысль своего российского коллеги.

- Вы вчера слышали заявление нашего соседа и моего хорошего друга, - заявил Лукашенко. - Это же не потому, что россияне хотят защитить Белоруссию. Слушайте, сами защитимся. Но мы с Президентом России понимаем, что может быть, если мы прозеваем. Западу не Белоруссия нужна. Это трамплин, как обычно, в Россию. Только не так, как Гитлер группу армий Центр бросил на Москву. Технологии другие. Надо сломить эту власть, подсунуть другую, которая обратится к иностранному государству, чтобы ввели войска и оказали поддержку. Им нужен здесь рынок, где они будут торговать своей продукцией.

Неспроста, по мнению президента Белоруссии, появились танки на границе в Польше и Литве, из Берлина ближе к батькиным рубежам перебросили американские самолеты F-16: «Непонятно, что у них на подвесках. Может быть, ядерное оружие», - отметил президент.

- Я учил историю хорошо и знаю это. Для меня это был урок. Поэтому я вынужден был пол-армии привести в полную боевую готовность и развернуть, окружить фактически Гродно, чтобы они не смотрели на эту нашу жемчужину, - признался Александр Лукашенко.

Президент Белоруссии также рассказал, как договаривался с Владимиром Путиным о военном резерве.

- У нас договор. Говорю: давай думать, что будем делать. Он говорит: мы знаем, чего они хотят. И Путин уже прошел несколько таких этапов от чеченской войны и знает, что происходит вокруг границ. И мы с ним договорились. Мы справимся с этой проблемой, - заверил глава Белоруссии. - Но если там дернутся за пределами, надо задействовать совместную группировку вооруженных сил, основой которой является белорусская армия. А россияне нас должны поддерживать и двигаться за нами. Мы создали резервы с ним. Ни один солдат из России не пересек нашу границу. Мы пока справляемся сами. Но у нас даже не дрогнет ни голос, ни рука, ни нога для того, чтобы вместе устаканить любого, кто дернется на западной границе Союзного государства. Путин, защищая Беларусь, прежде всего защищает Россию.

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