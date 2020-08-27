Путин: Лукашенко попросил нас о резерве правоохранителей. Но он не будет использован, пока не начнут жечь машины и дома

Владимир Путин: Правохранители Белоруссии ведут себя достаточно сдержанно. Посмотрите, что в других странах происходит. Фото: скриншот с видео

- Нам удалось пройти пик коронавируса и создать условия для дальнейшей работы. Хочу попросить наших граждан иметь ввиду, что вирус никуда не делся, и соблюдать ограничительные меры, о которых говорят специалисты.

- Моя дочь со мной не советовалась - делать или нет вакцину. Она взрослый человек, она сама принимает решение.

- Мы ведем себя по отношению к Белоруссии куда более сдержанно, чем европейцы и американцы.

- Нам не безразлично, что происходит в Белоруссии. Это самая близкая нам страна.

- Есть соответствующие статьи, что члены Союзного государства обязаны оказывать друг другу помощь в защите границ и стабильности. Лукашенко так и поставил вопрос, что хотел бы, чтобы мы оказали при необходимости соответствующую помощь. Я сказал, что Россия исполнит все свои обязательства.

- Лукашенко попросил сформировать определенный резерв из сотрудников правоохранительных органов, и я это сделал. Мы договорились, что он не будет использоваться, пока ситуация не выйдет из-под контроля. Пока экстремистские элементы не перейдут всякие границы, не начнут жечь машины и дома.

- Проблемы в Белоруссии есть, иначе люди на улицы бы не выходили. Надеемся, что все проблемы в Белоруссии будут решаться мирным путем. Объективно, правоохранительные органы Белоруссии ведут себя достаточно сдержанно. Несмотря ни на что! Посмотрите, что в других странах происходит.

- (о действиях полиции в США) А разве по себе, когда безоружному человеку в спину стреляют, когда у него в машине еще и трое детей сидят?

- Из тех, кто сейчас ставит что-то в вину Лукашенко, они разве осуждают эти акции? Я что-то ничего такого не видел. Почему такая избирательность? Это наводит на мысль, что дело не в том, что происходит в Белоруссии, а в том, что кому-то хочется, чтобы там происходило что-то другое.

- (о 33 задержанных) Это акция спецслужб. Их заманили, затащили туда. Это операция украинских спецслужб совместно с американцами.

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