Армения может обратиться в ОДКБ для решения конфликта в Нагорном Карабахе Фото: REUTERS

Власти Армении могут обратиться в Организацию договора о коллективной безопасности за содействием на фоне обострения в Нагорном Карабахе, однако тема обсуждается на фоне сообщений о том, турецкий истребитель F-16 сбил армянский самолет Cу-25. Об этом сообщил посол Армении в России Вардан Тогонян.

«Будет сейчас заявление по поводу возможности обращения в ОДКБ или нет, эта возможность у нас есть. Мы сейчас в связи с развитием обстановки этот вопрос обсуждаем, обсуждает руководство страны», - сказал посол в интервью РИА Новости

Напомним, 29 сентября, Минобороны Армении заявило, что турецкий истребитель сбил армянский самолет, в результате чего погиб пилот. Анкара и Баку выступили с опровержением. Глава департамента коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун назвал утверждения о сбитом лайнере «совершенно неверными».