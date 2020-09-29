Турция отрицает заявление о сбитом армянском самолете Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Турция отрицает заявления Армении о том, что турецкий истребитель F-16 сбил армянский самолет Cу-25.

Глава департамента коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун в интервью агентству Bloomberg назвал утверждения о сбитом самолете «совершенно неверными».

С опровержением выступило и Министерство обороны Азербайджана.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 29 сентября, Минобороны Армении сообщило, что турецкий истребитель сбил армянский самолет, в результате чего погиб пилот. В военном ведомстве сообщили, что при нападении турецкая сторона воспользовалась аэродромом «Гянджа» в Азербайджане, а также обеспечивала азербайджанские удары по армянским пунктам близ Вардениса.

Обострение конфликта на линии соприкосновения в Карабахе произошло в минувшие воскресенье, 27 сентября. В Министерстве иностранных дел Турции выразили желание и готовность поддержать Азербайджан