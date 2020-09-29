Глава МИД ФРГ: Инцидент с Навальным «не может остаться без последствий»

Бездействие РФ будет иметь последствия, заявил МИД ФРГ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава МИД ФРГ Хайко Маас во вторник, 29 сентября, на общеполитических дебатах 75-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН призвал Россию помочь в расследовании инцидента с Алексеем Навальным. Он также отметил, что "бездействие" РФ будет иметь последствия.

«Я призываю Россию предпринять больше усилий для расследования этого дела. Подобный случай должен иметь последствия. Поэтому ЕС оставил за собой право на введение санкций. И мы благодарны нашим партнерам по всему миру за их безоговорочную поддержку», - подчеркнул Маас.

Хайко Маас отметил, что мировое сообщество многократно сталкивалось с ситуациями, в которых выявлено нарушение запрета на использование химического оружия, сообщает ТАСС.

«Нарушение этого правила - как мы и наши партнеры смогли подтвердить при отравлении Алексея Навального - является проблемой для всего международного сообщества», - сказал министр.

Напомним, что в связи с ситуацией по Навальному ФРГ 2 сентября сделало заявление о том, что российского блогера якобы отравили ядом серии «Новичок». В связи с эти Берлин потребовал от России данные по разработке и ликвидации боевого вещества.

Но при этом сама Германия до сих пор не предоставила России результаты анализов военных медиков, на основании которых были сделаны выводы об "отравлении" блогера.

Так, глава СВР Сергей Нарышкин сделал заявление о том, что в организме Навального, в момент отправки его в Германию, ядов не обнаружено, а также и то, что Россия уничтожила все запасы «Новичка» в соответствии с протоколами и регламентацией ОЗХО.