Нарышкин: "Когда Навальный вылетал из России в Германию, в его организме не было ядов"

В момент отправки Навального в Германию, в его организме не было ядов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин во вторник, 15 сентября заявил, что российские врачи в Омске не выявили у Навального в крови ядов. Он отметил, что исследования проводились на новейшем оборудовании.

"Причем эти данные известны, они содержатся в соответствующих документах, и образцы биологического материала Алексея Навального также имеются в распоряжении врачей. Факт состоит в том, что на момент, когда Алексей Навальный вылетал с территории Российской Федерации, в его организме каких-либо токсических, отравляющих веществ не содержалось", - подчеркнул глава СВР, сообщает ТАСС.

Напомним, что российского оппозиционера Алексея Навального экстренно госпитализировали 20 августа в Омске. Блогеру стало плохо на борту самолета, выполняющего рейс из Томска в Москву.

Позднее стало известно, что Навальный впал в кому. Омские врачи сделали ряд исследований и заключили, что у оппозиционера могло произойти нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение уровня сахара.

Через несколько дней было принято решение перевести блогера в берлинскую клинику Шарите.

2 сентября ФРГ заявило, что согласно результатам анализов военных медиков, Навальный был отравлен, предположительно ядом серии «Новичок».