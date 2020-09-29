Эксперт дала важный совет родителям, которые нагружают детей кружками и секциями Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Записать ребенка в кружки и секции считает своим долгом каждый родитель. Родители уверены, что школьного образования недостаточно, чтобы в должной мере развить в наследнике таланты и умения.

Кружки, которые чаще всего выбирают в России:

Занятия в области искусств - 7,31 млн,

Социально-педагогическое обучение - 6,36 млн,

Физкультура и спорт - 4,99 млн,

Естественно-научное образование - 2,77 млн,

Техническое - 2,4 млн,

Туристско-краеведческое - 1,12 млн,

Занятия в области искусств - 1 млн,

Занятия в области спорта - 742,86 тысячи.

Детский психолог и нейропсихолог Наталья Наумова посоветовала родителям, как выбрать подходящий кружок и не навредить ребенку.

В первую очередь нужно убедиться, что школьник справляется с программой и не переутомлен. У ребенка должны быть обязательные ежедневные двух-трёхчасовые прогулки, а еще полтора часа личного времени, например, для чтения или игры.

- Если свободное время остается, то можно заняться поиском дополнительных занятий. Ребенку нужно движение, так как в школе его мало. Можно выбрать спортивные или музыкальные занятия, либо подобрать кружок по интересу: творчество, компьютеру или английский, если с ним возникают сложности, - советуют Наталья Наумова в беседе с NEWS.ru.

Если же не учитывать режим работы и отдыха, то можно заполучить проблемы со здоровьем. Детский организм не выдержит, сначала переутомление, а затем и нервный тик, сложности с засыпанием, проблемы с успеваемостью в школе. У детей до четвёртого класса может и вовсе наступить недержание мочи.