Как выбрать кружок и секцию для школьника

СЕГОДНЯ 17:21 2018-09-13T17:21:53+03:00

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Одних школьных уроков современному ребенку недостаточно. Во-первых, школа в основном дает общие знания. Во-вторых, почти у всех детей есть увлечения и стремления, которые надо развивать и поддерживать. Вы же хотите, чтобы ваше чадо выросло в счастливого человека, который любит то, чем занимается, правда? Направить ребенка помогут тренеры и наставники. Как их найти? Как выбрать секцию или кружок?

А В ЭТО ВРЕМЯ

Министерство просвещения и "Комсомольская правда" проводят фотоконкурс. Призы - планшеты и умные часы

Поучаствовать в Акции "Школа без границ" могут все ученики 1-11 классов, нужно лишь сделать всего несколько простых шагов.

Выбрать одну из трех номинаций:

• “Я выбираю профессию”

• “Мой учитель – мой лучший наставник”

• “Территория творчества "

Загрузить свое фото с коротким описанием (всего 3-5 предложений), и заполнить анкету, указав свое имя, регион, школу, и контакты для обратной связи.

Прием заявок прекращается 30 сентября. Итоги будут подведены не позднее 3 октября.

Победителей ждут полезные призы: планшеты и умные часы!

(подробности об Акции)

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Есть три типа детей:

1. Первым интересно все, они с радостью бегут в любую секцию, а иногда и четко знают, чем хотят заниматься. К примеру, девочка с 3 лет мечтала танцевать, и когда пришла в танцевальную школу, почувствовала там себя как рыба в воде. Тут все просто — отведите чадо туда, куда просит.

2. Второй тип детей – те, кто готов пойти, но не знает, куда.

Таким нужно помочь выбрать и определиться. Сводите на пробные занятия в разные кружки, походите на фестивали и мастер-классы, чтобы ребенок узнал, что бывает. Походите на соревнования, съездите на конно-спортивную базу.

3. Третьи – ничего не хотят. Чаще всего это бывает из-за того, что родители приходят с работы уставшие, и со словами «Боже, как я устал» плюхаются к телевизору. Ребенок подражает. Он знает, что, выполнив долг (после его работы-школы), человек может ничего не делать.

Но, несмотря на крики «не хочу!», настаивать на том, чтобы нехочуха чем-то занимался, надо. Придется своим примером показывать, что, немного отдохнув, можно и на велосипедах покататься, или с горки зимой…Заинтересуйте ребенка. Пусть, например, папа купит конструктор и собирает вместе с сыном большие самолеты. А потом скажет, что недалеко от дома есть кружок авиаконструкторов, там еще интереснее. Или попробуйте поиграть с ребенком в теннис, а когда он заинтересуется, отдайте в теннисную секцию. Мама может попробовать шить с дочкой, а потом отправить ее в кружок, где шьют мягкие игрушки… Самый верный способ заинтересовать чем-то – заняться этим вместе с ребенком.

Есть еще один тип детей – те, кому очень тяжело в школе. У них стресс, у них большие нагрузки, они устают. И вечером хотят только одного – закрыться у себя в комнате и прийти в себя. В этом случае выясните, все ли хорошо со здоровьем у малыша, высыпается ли он. И, если ему совсем тяжело, походите вместо секций на занятия к детскому психологу, может быть, он посоветует сменить школу, или записать чадо на расслабляющее плавание или дыхательную гимнастику.

Быстрее, выше, сильнее!

Главное, чего не хватает современным детям – физическая нагрузка! Они сидят в школе, а иногда и в машине по дороге в школу, они сидят, когда делают уроки, они сидят или лежат перед телевизором… Им необходимо двигаться! Так что, если ваш школьник не делает по утрам зарядку, не бегает с папой в парке, не гуляет два раза в день с собакой и не носится в хорошем безопасном дворе, отдавайте его в спортивную секцию, чтобы двигался! Так и мозг будет получать больше кислорода, а, значит, в школе успехи будут, и пар ребенок выпустит, так что заснет вечером легко.

Хочу в кружок – не хочу в кружок

Бывает так, что ребенок с удовольствием пошел в секцию, сходил на три занятия и больше не хочет. Это нередкое явление. Часто малыши бросают начатое, когда сталкиваются с элементарными трудностями, или когда просто становится чуть сложнее. Боятся, что не получится. Не говорите: «Не хочет, пусть не ходит». Постарайтесь убедить ребенка, чтобы он походил еще полгода и добился первых результатов, помогайте и подбадривайте его. Говорите, как гордитесь его успехами. Почувствовав себя увереннее, ребенок может передумать уходить из секции.

Зачем нужна секция

- Есть две стратегии развития способностей ребенка, - объясняет Наталья Гришаева, детский психолог, старший научный сотрудник Института социологии РАН. - Первая – развивать то, что хорошо получается. Например, отдать в художественную школу ребенка, который здорово рисует. Но есть и вторая - развивать то, что совсем неразвито. Отдать слабенького ребенка в борьбу, малыша без музыкального слуха – в музыку.

Всегда нужно искать золотую середину, но в младшем школьном возрасте важно все-таки развивать неразвитое. Идеально было бы совместить, и выбрать две секции – одну, где ребенок будет на высоте, и вторую - где будет стараться и учиться. Ведь если школьник будет ходить только туда, где он НЕ лучше всех, и где все сложно, он может потерять уверенность в себе. Так что, секция, где он будет «отличником» в дополнение пойдет ему на пользу.

Выпустить пар

Многие родители думают, что секция – это всего лишь способ занять свободное время, чтобы чадо не шаталось по дворам и не сидело перед телевизором. И еще, конечно, новые полезные навыки, нагрузки. Все это правда, но мало кто думает, что кружок – это еще и средство развития личности.

- Ваш малыш необщительный, с трудом находит общий язык со сверстниками? Выбирайте командный спорт. Став футболистом, например, он сможет почувствовать себя в команде, научится сотрудничать и дружить, хоть и не станет новым Месси.

- Ваш ребенок вертится волчком и не может усидеть на месте? Будет правильным не только отдать его в спортивную секцию, где он сможет выплеснуть накопившуюся энергию, но и записать, например, в шахматы, или в художественную школу, где он будет приучаться спокойно сидеть и быть усидчивым.

ВАЖНО

- Учитывайте интересы и вкусы ребенка, а не свои! Если вы все детство мечтали кататься на коньках, но мама не захотела отдать вас в фигурное катание, не стоит первым делом записывать отпирающуюся дочь в фигуристки. Родители часто пытаются реализовать свои нереализованные желания через детей. Посмотрите внимательно, к чему лежит душа у вашего ребенка.

- Не пытайтесь загрузить школьника как можно сильнее. У него ведь школа, уроки! И обязательно должно быть как минимум 2 часа личного времени (после секций, школы и уроков), когда он может делать то, что захочет. Иначе не произойдет личностного роста, человек не научится сам занимать свое время.