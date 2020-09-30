Последние новости на утро 30 сентября 2020: В Баку заявили, что турецкий F-16 не сбивал армянский Су-25

Важные новости утра Фото: REUTERS

Последние новости на утро 30 сентября 2020 года: Помощник азербайджанского президента Хикмет Гаджиев опроверг информацию о сбитом армянском самолете Су-25. Он также заявил, что системы воздушного контроля Азербайджана не зафиксировали полеты судна ВВС Армении. До этого пресс-секретарь армянского Минобороны Шушан Степанян заявила, что турецкий F-16 сбил армянский СУ-25 над Арменией.

"Информация о том, что принадлежащий Армении самолет СУ-25 был сбит самолетом F-16 - это абсолютная ложь, бред", - заявил Гаджиев РИА Новости, и посоветовал лучше смотреть на параметры радаров армянской стороне.

Министр обороны Сергей Шойгу рассказал газете "Красная звезда" о том, как пять лет назад, 30 сентября, начиналась военная операция по оказанию помощи сирийскому народу в освобождении страны от террористов. Тогда российским военным удалось уничтожить более 133 тысяч боевиков. Их них было ликвидировано 865 главарей бандформирований, а также более 4 тысяч террористов из РФ и стран СНГ.

Выборы президента в США превратились в публичные оскорбления между кандидатами на пост главы государства. Так, бывший вице-президент Джо Байден назвал действующего американского лидера Дональда Трампа "щенком Путина" и "клоуном".

Минфин РФ предложил расширить доступ к данным о регистрации смерти в Едином госреестре записей актов гражданского состояния и предоставить его Минцифре, ФССП и нотариусам. Ведомство уже подготовило поправки в статью 13.2 Федерального закона "Об актах гражданского состояния". Изменения позволят названным ведомствам эффективнее выполнять свою работу и блокировать аккаунты умерших россиян на портале госуслуг, чтобы ими не смогли успеть воспользоваться злоумышленники.

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) обратилась с письмом к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с предложением отменить накопительную часть пенсии из системы государственного обязательного пенсионного страхования. Данный вопрос не нашел своего практического решения, говорится в тексте письма.