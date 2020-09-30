Сергей Шойгу: Российские военные уничтожили в Сирии более 133 тысяч боевиков

Сергей Шойгу Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Министр обороны Сергей Шойгу рассказал газете "Красная звезда" о том, как пять лет назад, 30 сентября начиналась военная операция по оказанию помощи сирийскому народу в освобождении страны от террористов. Опасные группировки намеревались построить на Ближнем Востоке "Исламское государство" (*террористическая организация, запрещена в РФ).

По словам Шойгу, тогда российским военным удалось уничтожить более 133 тысяч боевиков. Их них было ликвидировано 865 главарей бандформирований, а также более 4 тысяч террористов из РФ и стран СНГ.

Глава военного российского отметил, что поставленная задача была полностью выполнена. Международная террористическая организация "Исламского государства"* в Сирии перестала существовать, ни один террорист не проник в Россию".

Шойгу также подчеркнул, что это удалось в частности с использованием бомбардировщиков Ту-22М3, которые нанесли 47 групповых ударов по объектам террористов.

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